Alles muss raus aus dem Dorfbullen

Erinnerungsstücke, Geschirr, die Küche: Melanie Schneider lädt zur Verkaufsaktion am Samstag und Sonntag in Steinhagen ein

Steinhagen

Am 12. Dezember ist Schluss: Der dritte Advent ist der letzte Tag im Steinhagener Dorfbullen. Aber bereits am ersten Adventswochenende können sich alle Interessierten ihr Erinnerungsstück oder auch Dinge für die eigene Küche und den eigenen Haushalt in dem Steinhagener Lokal sichern.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold