Alles super: Markt in Riege bleibt

Gesucht und gefunden – so könnte man das beschreiben, was die Fortsetzung des Frischmarkts in Riege unter neuer Regie betrifft. Für die Familie Spieker, vertreten durch Beate Spieker (links), und die zum 1. April neue Marktbetreiberin Eva Ilsen (rechts) ergibt sich eine Win-Win-Situation

Foto: Jürgen Spies