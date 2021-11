Alles Theater!

Bad Oeynhausen

„Die ganze Welt ist Bühne“, dichtete schon William Shakespeare. Denn er wusste: Das Theater hält dem Leben nur den Spiegel vor. Was auf der Bühne passiert, passiert auch „hinter den Kulissen“ in unserer aller Alltag. Genau darum geht es auch in dem französischen Stück „Alles, was Sie wollen“, mit dem die Komödie am Kurfürstendamm im Theater im Park in Bad Oeynhausen am Donnerstagabend ein Gastspiel gegeben hat.

Von Gabriela Peschke