„Alles tun für den Präsenzunterricht“

Für etwa 1200 Schüler steht gleichzeitig der Wechsel in eine weiterführende Schule an. „Das liegt vor allem an der erfreulichen Bevölkerungsentwicklung im Kreis Höxter. Es gibt seit gut zehn Jahren wieder mehr Geburten in den zehn Städten des Kreises“, berichtet Hubert Gockeln, zuständig für die Grundschulen im Kreis Höxter und Sprecher der Schulräte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar