Alles von Geschenken bis Gebäck

Geschäftshaus von Tarkan Suvak soll Dehmer Straße in Bad Oeynhausen beleben

Bad Oeynhausen

Etwas Außergewöhnliches oder etwas Individuelles – in beiden Fällen ist das Geschenkehaus in Dehme dafür die richtige Adresse. Inhaber Tarkan Suvak hat das 900 Quadratmeter große Gebäude an der Dehmer Straße 93b im Herbst vergangenen Jahres erworben. Neben seiner Frau und seiner Tochter, die dort einen Laden mit Deko und Gin eingerichtet haben, gehören vier weitere Mieter zum Firmenkomplex.

Von Lydia Böhne