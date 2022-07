Alles, was das Schützenherz begehrt

Zu den Kreisschützenfesten im Altkreis Büren gehört seit jeher eine größere Auswahl an Fanartikeln. So zieren viele Häuser der jeweils veranstaltenden Dörfer große Hausschilder.

Der Pin mit dem Motto „Am Fluss der Zeit“ und der Boker Brake ist da schon obligatorisch. „Durch die Verschiebung des Kreisschützenfestes haben wir die ersten, bereits 2020 eingegangenen Bestellungen allesamt stornieren müssen. Der Shop wurde mit den angepassten Fanartikeln zum Kreisschützenfest 2022 neu aufgebaut“, erläutert Tim Strunz von der Arbeitsgruppe Merchandising.

Wenn das Kreisschützenfest Anfang September in Boke gefeiert wird, sollen an möglichst vielen Häusern oder in Vorgärten die rund 40 mal 45 Zentimeter großen Hausschilder hängen, die Boker Schützenfahne im Wind wehen oder das Outdoor-Kissen mit dem Logo auf der Bank vor dem Haus liegen. Die Arbeitsgruppe hat eine Vielzahl verschiedener Fanartikel entworfen und im Online-Shop eingestellt. Hausschilder, Kissen oder Biergläser sind ausschließlich über diese virtuelle Einkaufstasche erhältlich. „Egal ob als Fanartikel oder einfach als Erinnerungsstück an ein riesiges Kreisschützenfest, noch können die verschiedenen Artikel bestellt werden“, so Tim Strunz. Zum Angebot gehören auch Poloshirts oder Fahnen und Fahnenstangen. „Die Fahnenstangen sowie die schwarz-gelbe Boker Fahne sollten schnellstmöglich bestellt werden, da die Lieferung derzeit nicht ganz einfach ist“, betont Matthias Leutnant von der Arbeitsgruppe.

Die Artikel können online über das Bestellformular auf der KSF-Homepage unter www.ksf2022.de oder per Mail an verkauf@ksf2022.de bestellt werden. Über das Abholdatum werden die Käufer anschließend per Mail informiert. Alle bereits bestellten Artikel aus dem Jahr 2020 wurden von Seiten der Boker Schützen storniert. Daher müssen alle Bestellungen erneut getätigt werden. Die letzte persönliche Bestellmöglichkeit ist am 30. Juli zwischen 17 und 19 Uhr im Boker Bürgerhaus. Als Abholtermine bieten sich das Boker Schützenfest, 14. August von 16 bis 18 Uhr im Bürgerhaus, sowie als letzte Möglichkeit am 28. August zwischen 10 und 12 Uhr im Pfarrheim Boke an. Hier können Bestellungen abgeholt werden, aber auch Fanartikel gekauft werden.