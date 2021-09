Alles Wichtige zur Bundestagswahl 2021 in Ostwestfalen-Lippe

Ostwestfalen-Lippe hat gewählt: Alles Wichtige rund um die Bundestagswahl 2021 in OWL mit Analysen, Ergebnissen und Ereignissen lesen Sie hier in unserem Newsticker.

In einem Wahllokal wird ein Stimmzettel in eine Wahlurne geworfen (Symbolbild).

Heute Abend finden Sie an dieser Stelle die Wahlergebnisse aus Ostwestfalen-Lippe, Reaktionen der Kandidaten und Parteien sowie Einschätzungen zur Bundestagswahl 2021 in Bielefeld sowie den Kreisen Paderborn und Höxter, Minden-Lübbecke und Herford, Gütersloh und Lippe.

In diesen sieben Wahlkreisen in Ostwestfalen-Lippe wurden am 26. September Parteien und Direktkandidaten gewählt:

Wahlkreis 131: Gütersloh I

Wahlkreis 132: Bielefeld – Gütersloh II



Wahlkreis 133: Herford – Minden-Lübbecke II

Wahlkreis 134: Minden-Lübbecke I

Wahlkreis 135: Lippe I

Wahlkreis 136: Höxter – Gütersloh III – Lippe II

Wahlkreis 137: Paderborn

Die Bundestagswahlkreise in Ostwestfalen-Lippe, eingefärbt nach dem Gewinner oder der Gewinnerin des Direktmandats 2017 (rot = SPD, schwarz = CDU; Änderungen der Wahkreiszuschnitte berücksichtigt) Foto: Patrick Sönel/Westfalen-Blatt (Grafik)

