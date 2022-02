Alltagsleben gibt Halt

LWL-Wohngruppe für psychisch kranke Menschen in Büren hat seinen Betrieb aufgenommen

Büren

Seit Mai vergangenen Jahres ist in Büren die Wohngruppe des LWL-Wohnverbunds Marsberg für psychisch erkrankte Menschen in Betrieb. Inzwischen hat sich alles eingespielt, Mitarbeiter und Bewohner sind angekommen. „Wir fühlen uns in Büren gut angenommen“, sagt Einrichtungsleiterin Kathrin Rittmeier.

Von Hanne Hagelgans