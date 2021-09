Alme schlägt einen Bogen ums Dorf

Einhergehend mit der Renaturierung der Alme wird in Brenken auch der Hochwasserschutz deutlich verbessert. Bereits im Spätsommer des nächsten Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bauherr ist der Wasserverband oberer Lippe (WOL), der das Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Büren verwirklicht.

Flussverlauf wird in Büren-Brenken nach Norden verleg

Wie sich der Wasserverband den künftigen Verlauf der Alme in Brenken vorstellt und welche Maßnahmen erfolgen sollen, um den unteren Teil Brenkens auch bei Jahrhunderthochwassern sicher zu machen, das erläuterten der Wasserverbandsgeschäftsführer Volker Karthaus und Sebastian Klaerding vom Planungsbüro Sönnichsen und Weinert am Mittwochabend in einer Bürgerversammlung.