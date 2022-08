Als Abba aufhört, legt Brock los

Als Abba sich auflöste, ging es für Heinz Hermann Brock erst so richtig los. 1982 begann er bei Elektro Dresselhaus eine Lehre zum Elektroinstallateur und gehört dem Unternehmen seit nunmehr 40 Jahren an. Dabei wäre er fast in einem ganz anderen Betrieb gelandet.

„Ich hatte schon einen Arbeitsvertrag bei einer Firma in Hövelhof unterschrieben“, gesteht der heute 56-Jährige im Rahmen der Jubiläumsfeier am vergangenen Freitag. Als er in der Schule seinem Lehrer davon erzählte, reagierte der verwundert: „Warum fängst du nicht in Schloß Holte-Stukenbrock an? Ich rede heute Abend mal mit dem Georg“. Es dauerte nicht lange, und Heinz Hermann Brock saß Firmengründer Georg Dresselhaus gegenüber. „Du fängst am 1. August bei uns an“, sagte der. „Und dann habe ich meinen Vertrag in Hövelhof aufgelöst, obwohl ich bei Dresselhaus noch nicht einmal etwas schriftlich hatte“, muss Brock rückblickend über diese Geschichte schmunzeln.