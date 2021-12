„Als Christen nach vorne schauen“

Kirchenvorstand im Interview zur Zukunft der St.-Marien-Gemeinde in Salzkotten

Salzkotten

Zwischen Aufbruch und Untergang – gegensätzlicher könnte die Stimmungslage in der katholischen St.-Marien-Gemeinde Salzkotten derzeit nicht sein. Hintergrund ist, dass sowohl der Caritasverband im Dekanat Büren als auch die Lebenshilfe Paderborn Interesse an Grundstück und Gebäuden gezeigt haben, um an der Upsprunger Straße eigene Projekte zu realisieren.

