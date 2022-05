Als der Hochsprungstab außen am Zug hing

100 Jahre Sport in Stukenbrock, 75 Jahre FC Stukenbrock – wenn das kein Grund zum Feiern ist, auch wenn dies corona-bedingt mit einjähriger Verspätung geschieht. Im Jahre 1921 wurde in Stukenbrock der Sportverein „Frisch-Auf-Stukenbrock“ gegründet. Die Gründungsversammlung fand in der Gaststätte Westhoff statt, der erste Vereinsvorsitzende war Georg Siek. Die Fahnenweihe fand im Jahre 1925 statt.

Gerd Roggensack erzielt im „Skandalspiel“ beim FC Schalke 04 am 17. April 1971 in der 83. Minute den 1:0-Siegtreffer für Arminia Bielefeld. Wie sich später herausstellte, war das Spiel von den Bielefeldern gekauft, die 1972 zwangsabsteigen mussten. Roggensack spielte von 1976 bis 1977 für den FC Stukenbrock.

Anlässlich dieser Fahnenweihe fand auf Westhoffs Wiese das erste Sportfest in Stukenbrock mit turnerischen Wettkämpfen und einem Fußballspiel statt. Die Sportgeräte, Barren und Pferd, wurden in der Eisengießerei Brechmann hergestellt. Der Hochsprungstab wurde in Bielefeld erworben und während der Zugfahrt nach Schloß Holte von zwei Mitgliedern außen am Zug festgehalten. Im Jahre 1928 ging der Verein „Frisch-Auf“ in den DJK „Deutsche Jugend Kraft Stukenbrock“ über.