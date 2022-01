Als die Bilder laufen und sprechen lernten...

Bielefeld

Zwei Bielefelder katapultierten das frühe Kino in neue Dimensionen: der Regisseur und „Oscar“-Preisträger Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) und Joseph Massolle (1889-1957), der Erfinder des Tonfilms. Jetzt gibt es mit dem MuMa-Forum an der Walter-Werning-Straße in einem Hillegosser Gewerbegebiet ein Museum für die beiden – das MuMa-Forum.

Von Burgit Hörttrich