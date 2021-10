Als Kneipen Geschichte(n) schrieben

Bielefeld

Anekdote oder doch wahre Begebenheit? In den 30er Jahren sollen sich im „Vater Arndt“ an der Ecke Arndtstraße/Große Kurfürstenstraße die Lokalpolitiker nach den Ratssitzungen noch zu dem ein oder anderen Bierchen getroffen haben. Als der technische Fortschritt auch Bielefeld erreichte und ein Ort gesucht wurde, an dem die erste Ampelanlage der Stadt ihren Dienst aufnehmen sollte, fiel die Wahl genau auf diese Kreuzung. Denn dort, aus dem „Vater Arndt“ konnte man gut beobachten, wie diese Neuerung von der Bevölkerung aufgenommen wurde.

Von Heinz Stelte