Als Steinheim demokratisch wurde

Als Ergänzung zum Heft 74 „Verlorene Heimat“, in dem die Flüchtlingssituation in Steinheim geschildert wird, ist jetzt in den Mitteilungen des Kulturausschusses der Stadt Steinheim Heft 75 erschienen. Es trägt den Titel „Steinheim unter alliierter Militärregierung 1945 bis 1949“.

Der Inhalt basiert im wesentlichen auf Akten des Steinheimer Stadtarchivs. Er wird ergänzt durch eigene Erinnerungen des Autors Johannes Waldhoff. „Leider ist die Bebilderung gleich null, weil in jener Zeit alle Fotoapparate abgeliefert werden mussten und es auch keine Filme gegeben hat,“ bedauert Waldhoff.

Eine wesentliche Aufgabe in den vergangen Kriegsjahren und den Jahren danach sei auch in Steinheim die Unterbringung von Evakuierten in Behelfsheimen gewesen. Sechs solcher massiver Behelfsheime wurden in der Friedensstraße errichtet, deren Ende erst 1978 kam. Dazu kamen hölzerne Behelfsheime, die auf einer Fläche von 21 Quadratmetern zwei Räume hatten und nur von einer Familie zu bewohnen waren. „Ältere Steinheimer werden sich erinnern, dass die hölzernen Bauten schon in den 1950er Jahren verschwanden“, sagt Waldhoff.

Weitere Themen des Hefts sind die Entnazifizierung im öffentlichen Dienst und der Alltag in der durch die Briten besetzten Stadt. „Zu der britischen Besatzungsmacht bestand ein gutes Einvernehmen, die schottischen Einheiten haben sich in Steinheim aber schlecht benommen und keinen guten Eindruck hinterlassen,“ schreibt Waldhoff.

Ein letztes Kapitel dient dem Aufbau demokratischer Strukturen zwischen 1945 und 1949. Bei der kommissarischen Einsetzung von Landräten und Bürgermeistern griffen die Briten auf Fachleute aus der Weimarer Republik zurück. In Steinheim wurde 1945 der aus Essen stammende frühere Polizeioffizier Josef Steinmann als Stadt- und Amtsdirektor eingesetzt.

Steinmann machte sich wegen seiner rüden Art in Steinheim jedoch keine Freunde, er wurde vom Gemeinderat schon nach zwei Jahren abgewählt. Zum neuen Amtsdirektor und Nachfolger wurde 1947 Dr. Hans-Georg Ries gewählt, der bis zu seiner Pensionierung 1971 blieb. „Ein Glücksfall für die Stadt“, so der Autor. Steinmann klagte gegen seine Abwahl und bekam vor Gericht recht. Die Stadt musste für zehn Jahre das volle Gehalt weiterzahlen.