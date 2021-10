Als Weco noch auf der grünen Wiese lag

Werther

Dort, wo sich heute täglich hunderte von Autos die Engerstraße entlang schieben, dampft 1930 am Feldweg gemütlich die Kleinbahn entlang. Im Hintergrund schier endlos freies Feld, bis an der Nordstraße die ersten Häuser auftauchen. Beim Blick in Ulrich Maaß‘ Kalender für 2022 reiben sich selbst eingeborene Wertheraner verwundert die Augen und die ältere Generation schwelgt in Erinnerungen.

Von Gunnar Feicht