Alswede kommt ans Netz

Die Errichtung des flächendeckenden Glasfasernetzes in Lübbecke schreitet voran. Jetzt gerade in Alswede.

Flächendeckender Glasfaserausbau in Lübbecke kommt voran – Nur noch sieben Kilometer Haupttrassen fehlen

Beim Startschuss für Glasfaser in Alswede dabei: (von links) die Straßenpaten Karl-Heinz Krone und Andreas Schröder, Greenfiber-Geschäftsführer Bernd Klaus, Bürgermeister Frank Haberbosch, Friedrich Kreienkamp von der Dorfgemeinschaft, Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Hannig, Ortsvorsteher Michael Tiemeier, Friedrich Droste von der Dorfgemeinschaft sowie Thomas Meier als Straßenpate und Handwerks- und Technikpartner von Greenfiber.

Gemeinsam haben Vertreter der Stadt Lübbecke, der Stadtwerke Lübbecke und des am Projekt beteiligten mittelständischen Infrastrukturunternehmens Greenfiber in der Ortschaft Alswede zusammen mit der lokalen Dorfgemeinschaft den Startschuss für die Tiefbauarbeiten gegeben.

Vorangegangen waren intensive gemeinsame Ausbauplanungen der beteiligten Stellen sowie die organisatorische Festlegung der Finanzierung.

„Wichtiger Schritt zur Glasfaserstadt“

Lübbeckes Bürgermeister Frank Haberbosch sagt dazu: „Erst die Ausbauplanungen, dann die Finanzierung, nun der Tiefbau: Heute hat Lübbecke einen weiteren wichtigen Schritt hin zur ‚Glasfaserstadt‘ gemacht. Es macht mich unglaublich stolz, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger dafür entschieden haben, diesen Weg mitzugehen und damit auch direkt in die Zukunft unserer Stadt zu investieren.“ Mit Greenfiber habe die Stadt ein hoch spezialisiertes Unternehmen dauerhaft an sich gebunden, um dieses „Lübbecker Jahrhundertprojekt“ meistern zu können, führte der Bürgermeister weiter aus.

Friedrich Kreienkamp, zweiter Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Alswede, sagte: „Durch eine breit angelegte Informationskampagne der Dorfgemeinschaft mit 16 Straßenpatinnen und -paten konnten 70 Prozent der Alsweder Haushalte von einem Glasfaseranschluss überzeugt werden. Alswede erhält damit eine zukunftsfeste Infrastruktur im immer wichtigeren Bereich der Telekommunikation.“ Durch die Corona-Pandemie sei die Entwicklung etwa von Telearbeit und Fernlernen beschleunigt worden, viele weitere Anwendungen wie beispielsweise Telemedizin würden folgen, so Kreienkamp. „Die Alswederinnen und Alsweder sind dabei – mit einem Glasfaseranschluss.“

Immer noch günstige Konditionen

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Lübbecke, Markus Hannig, erläuterte: „Die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser ist in Lübbecke seit Langem untrennbar mit den Stadtwerken verbunden.“ Darüber hinaus habe sich auch schnelles, stabiles und sicheres Internet zu einem unverzichtbaren Faktor für eine erfolgreiche Standortentwicklung und für gesellschaftliche Teilhabe entwickelt. Hannig: „Vor diesem Hintergrund bin ich felsenfest davon überzeugt, dass unser Glasfasernetz das Herzstück der Grundversorgung 2.0 für alle Lübbeckerinnen und Lübbecker sowie für die gesamte Stadt wird.“

Der Geschäftsführer von Greenfiber, Bernd Klaus, ergänzt: „Planung und Bau sind zwei Seiten derselben Medaille. Der heutige Startschuss für den Bauabschnitt in und um Alswede zeigt dies beispielhaft.“ Einige hundert Kilometer Kabeltrasse und die dazugehörige Verteiltechnik seien für das Lübbecker Glasfasernetz notwendig. Der Bau erfolge daher in mehreren eng aufeinander abgestimmten Abschnitten. Während der gesamten Bauzeit können auch jene, die bisher nicht mitmachen, noch auf den „Glasfaserzug“ in Lübbecke aufspringen, durchaus noch zu deutlich vergünstigten Konditionen gegenüber einem späteren Anschluss.

Masterplan weitgehend umgesetzt

Die Firma Greenfiber setzt in Lübbecke auch den geförderten Glasfaserausbau („Masterplan“ des Kreises) um. Hier sind nach Angaben des Unternehmens bereits etwa 60 Kilometer Glasfasertrasse errichtet, die zur Verlegung der Hauptleitungen dienen. Knapp sieben Kilometer stehen noch aus und sollen im laufenden Quartal verlegt werden. Kreisweit wurden 1505 Kilometer fertiggestellt, 4651 Häuser angeschlossen. „4214 Kundinnen und Kunden können bereits unser Glasfasernetz nutzen“, sagt Sprecher Florian Burgemeister.

Der eigenwirtschaftliche Ausbau von Stadt, Stadtwerken und Greenfiber geht jetzt in Alswede in die Fläche. Geplant ist, dass folgende Abschnitte („Cluster“) folgen: Stadtzentrum, Gehlenbeck, Blasheim, Nettelstedt und Eilhausen. Die Reihenfolge kann sich aber noch ändern. Ende 2023 soll ganz Lübbecke angeschlossen sein.