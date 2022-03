Altbundespräsident Gauck besucht Höxter

Hoher Besuch in Höxter: Altbundespräsident Joachim Gauck kommt am Mittwoch, 28. September, in die Stadthalle.

Joachim Gauck kommt Ende September nach Höxter. Es ist nicht sein erster Besuch in der Region. Bereits vor seiner Zeit als Bundespräsident war er zu Gast in Willebadessen und Bad Driburg.

Dort liest er aus seinem neuen Buch „Toleranz einfach schwer“. Veranstalter ist die Volkshochschule Höxter-Marienmünster. Toleranz sei ein Thema, das Gauck besonders am Herzen liege, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule.

Der Kartenvorverkauf läuft in Höxter bei Bücher Brandt oder der VHS-Geschäftsstelle, in Beverungen bei der Buchhandlung Lesbar, in Brakel bei der Buchhandlung Schröder oder in Holzminden bei der Fachbuchhandlung Hinrichsen. „Vielleicht ist das noch eine gute Idee für ein Ostergeschenk“, sagt VHS-Chef Rainer Schwiete.

In seinem Buch streitet Gauck für Toleranz, weil sie das friedliche Zusammenleben von Verschiedenen überhaupt erst ermöglicht. Toleranz, schreibt er, sei nicht Gleichgültigkeit und nicht Versöhnlertum. Toleranz lehre vielmehr, zu dulden, auszuhalten, zu respektieren, was man nicht oder nicht vollständig gutheiße. Dazu, so Gauck, sei es aber nötig, sich seiner eigenen Identität sicher zu sein. „Denn nur, wer weiß, wer er ist, geht selbstbewusst in einen Dialog oder auch Wettstreit mit anderen.“ Toleranz dürfe allerdings nicht schrankenlos sein. „Nur wenn wir uns gegen die Angriffe von Intoleranten verteidigen – woher auch immer sie kommen mögen –, kann Toleranz und mit ihr die Demokratie gesichert werden“, so Gauck.

„Selten habe ich eine so kluge, treffende und unaufgeregte Auseinandersetzung darüber gelesen, warum Menschen sich von Parteien und Institutionen abwenden und plötzlich nach rechts abdriften,“ schreibt der Journalist Giovanni di Lorenzo.

Joachim Gauck war elfter Präsident der Bundesrepublik Deutschland von 2012 bis 2017. Geboren 1940, studierte er Theologie und arbeitete viele Jahre als Pastor. Er war Mitinitiator des kirchlichen Widerstands gegen die SED-Diktatur in der DDR. Ab März 1990 war er Abgeordneter der ersten frei gewählten Volkskammer und von 1991 bis 2000 Bundesbeauftragter für die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit.