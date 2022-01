Alte Herforder Halle erhält zweites Dach

Die alte Lübberbruch-Sporthalle am Ravensberger Gymnasium in Herford wird behandelt wie das sprichwörtliche rohe Ei: Um dem Denkmalschutz allerdings gerecht zu werden, muss ein riesiger Aufwand betrieben werden.

Nachdem in den vergangenen Wochen rundherum das Gerüst aufgebaut worden war (es darf nicht an der Fassade befestigt, sondern muss am Fuß beschwert werden), wurde das markante Gebäude an der Hansastraße am Dienstag auch von oben bedeckt – sozusagen mit einem zweiten Dach. „Wir nennen das Wetterschutzhalle“, sagt Meister Axel Heppner vom ausführenden Gerüstbau-Unternehmen Gartemann aus Herford.