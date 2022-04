Alte Handwerkskunst lebt neu auf

Die Heimat- und Vereinsgemeinschaft Schwaney möchte diese alte Handwerkskunst jetzt wiederaufleben lassen und zehn Tage im Mai auf traditionelle Weise Holzkohle gewinnen. „Wir bauen einen Kohlemeiler auf, entzünden ihn und ernten ihn ab“, erzählt der Vorsitzende und Ortsvorsteher Hermann Striewe.

Die ersten Köhlerwochen in Schwaney starten am 2. Mai mit dem Aufbau am Meilerplatz (Am Saule 8). Aus dem Südschwarzwald reist dafür der erfahrene Köhler Karl Josef Stoll an, der von den heimischen Köhlerfreunden unterstützt wird. „Wir möchten die Köhlerei so vielen wie möglich zugänglich machen. Eine Besichtigung während des Aufbaus ist jederzeit möglich und erwünscht“, lädt Hermann Striewe alle ein, den Meilerplatz zu besuchen, „wir wollen auch Infotafeln aufstellen, die alles genau erklären.“ Die Realschule Altenbeken hat bereits ihr Kommen mit etwa 80 Schülern zugesagt, ebenso eine Klasse der Grundschule Schwaney.

Der Aufbau dauert fünf Tage. Am Samstag, 7. Mai, wird der Meiler dann in Brand gesetzt. Von 17 Uhr an freut sich die Heimat- und Vereinsgemeinschaft auf viele Besucher zum 1. Köhlerfest. Schirmherr ist Landrat Christoph Rüther, der das Fest eröffnet. Es ist ein Salut der Böllerschützen Paderborn Land geplant. Musikalisch begleitet wird das Fest vom Bundesschützen Garde Musikkorps Schwaney. Die Back- und Braufreunde bieten zünftiges Köhlerbier und ofenfrisches Brot an.

Nach dem Anzünden sind Köhler Karl Josef Stoll und die Köhlerfreunde Schwaney Tag und Nacht vor Ort. Denn während aus dem Buchenholz Holzkohle entsteht, darf der Meiler nicht unbeaufsichtigt bleiben. Geplant sind zudem verschiedene Aktionen.

Am Freitag, 19. Mai, soll der Kohlenmeiler geöffnet werden. An den beiden darauffolgenden Tagen wird die Holzkohle geerntet. Dieses abschließende Wochenende ist ein weiterer Höhepunkt, verspricht Hermann Striewe: „Wir packen die Holzkohle, die aus 100 Prozent Buchenholz besteht, in Acht-Kilo-Säcke ab, die dann verkauft werden.“

Die Köhlerei ist eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit. Bekannt wurde die Region um Altenbeken durch Eisenerzvorkommen in den Gesteinsschichten des Eggegebirges und die darauf basierende Eisengewinnung.

Verbunden mit dem Erzabbau aus der Egge war die Herstellung von Holzkohle. „Vom Beginn der Bronzezeit bis ins 19. Jahrhundert konnte nur Holzkohle genügend Hitze erzeugen, um Eisenerz zu schmelzen und das gewonnene Eisen zu verarbeiten. Ohne Holzkohle hätte es keine Schwerter, keine Helme, keine Löffel, keine Töpfe und auch keine eisernen Öfen aus Altenbeken gegeben“, erläutert Michael Bieling, Exkursionsleiter des Heimat- und Geschichtsvereins auf Anfrage.

Die Rennfeueröfen in Altenbeken vor 1600 und in Schwaney sowie die spätere zentrale Eisenhütte in Altenbeken konnten nur betrieben werden, da in den umliegenden Wäldern ausreichend Holz zur Verfügung stand, um Holzkohle herzustellen.

Für die Errichtung von Kohlemeilern wurden nahezu ebene runde Plateaus mit einem Durchmesser von 10 bis 14 Metern im Gelände erstellt. „Viele dieser Plätze sind in der Örtlichkeit heute noch gut zu erkennen, insbesondere wenn sie in einer Hanglage liegen“, weiß Michael Bieling.

In Altenbeken gab es viele Kohlemeiler, etwa in Schwaney am Happenberg, am Emder Wald und im Eggegebirge. Ein Zeugnis dieser Handwerkskunst ist auch die Straße „Am Koksberg“ in Schwaney. Der Name ist abgeleitet aus dem Wort Köhlerberg.

Die Holzkohle wurde mit großem Gewinn an die Eisenhütten in der Umgebung verkauft. Die Kohlenmeiler trieben wahren Raubbau in den Wäldern und waren daher in der Bevölkerung verhasst. Da sie jedoch viel Geld im Dorf ließen, duldete man sie.