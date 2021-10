„Alte“ Kunst am neuen Ort

NRW-Ministerin weiht Außenplastiken in Innenhöfen der Bielefelder FH ein

Bielefeld

Lange waren sie fast vergessen, wurden überwuchert, umrankt, sogar verbeult: Zwei Kunstwerke, die an alten Standorten der Fachhochschule Bielefeld standen. Jetzt aber ist die „alte“ Kunst am neuen FH-Standort in zwei lichtdurchfluteten Innenhöfen ein Hingucker: die Plastik das „Sphärische Raster“ von Francois Morellet und die Skulptur „Entfaltungen“ von Hans Uhlmann haben eine neue Heimat gefunden.

Von Sabine Schulze