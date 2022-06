Alte Rassen ziehen in den Tierpark ein

Dass den Hockeyspielern von Arminia Bielefeld das Gelände schon 2019 abgenommen wurde, um den Tierpark zu erweitern, der Ausbau aber erst jetzt in Angriff genommen wird, stieß in der Politik auf Kritik. „Der Planungszeitraum ist uns schon ein Dorn im Auge“, sagte Werner Thole (CDU), Vorsitzender des Betriebsausschusses des Umweltbetriebs (UWB). Die Pläne für einen Tierparkzaun hätten das nicht behindert, eher die Notwendigkeit der Abteilung Forsten, die auch für den Tierpark zuständig ist, vorrangig Sturm- und Borkenkäferschäden in den städtischen Wäldern abzuarbeiten, so der UWB.

