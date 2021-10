Alte Stollen beflügeln die Fantasie

Über den Bielenberg in Höxter und vor allem über die verborgenen Stollen gibt es seit Jahrzehnten spannende Gerüchte und noch mehr fesselnde Geschichten. Die Volkshochschule Höxter bietet in Zusammenarbeit mit dem WESTFALEN-BLATT einen Informations- und Diskussionsabend „Geheimnisse des Bielenberges“ am Freitag, 19. November, ab 19 Uhr in der VHS-Aula an.

Dieter Siebeck zeigt einen Eingang zu einem Stollensystem im westlichen Bielenberg-Steinbruch. Kalte Luft aus dem Berg beweist, dass hier sich hier Hohlräume befinden. Die Einfahrt in den Berg (Lkw fuhren hier herein) ist 1945 zugesprengt worden.

Dieter Siebeck (Heimat- und Verkehrsverein Höxter und ehemaliger Soldat in Höxter) und Michael Robrecht (WESTFALEN-BLATT-Redakteur) gestalten den Abend und haben einiges an Informationen über den geheimnisvollen Berg zusammengetragen. Immer, wenn das WB in den vergangenen Jahren neue Erkenntnisse über den Bielenberg veröffentlicht hat, gab es im Anschluss daran auffällig viele Leserreaktionen, Zuschriften, Anrufe, alte Fotos und oft auch neue Hinweise zu dem fesselnden Thema.

Blick in einen der beiden Bielenberg-Steinbrüche. Links am Felshang war die Einfahrt für Lkw zum Stollensystem. Foto: Michael Robrecht

„In dieser Veranstaltung erhalten alle Geschichtsfreunde Einblicke in die Bielenberg-Geschichte. Zugleich soll der Abend aber auch Plattform für Zeitzeugen, unbekannte Geschichte(n)-Erzähler und Bürgerinnen und Bürger mit eigenen interessanten Erlebnissen im Berg sein, die alle willkommen sind“, sagt VHS-Leiter Rainer Schwiete.

Der mehr als 200 Meter hohe Bielenberg, der aus Muschelkalk besteht, war Jahrzehnte Abbaugebiet von zwei großen Zementfabriken, die per Seilbahn das Gestein abtransportierten. Der Zement wurde in Europa und bis nach Amerika (verbaut in New Yorks Wolkenkratzern) verkauft. Danach diente der Bielenberg als Übungsgelände für in Höxter stationierte Truppen: Reichswehr und Pioniereinheiten der Wehrmacht, insbesondere eine Pioniereinheit, die dort Sprengungen und verschiedene Gerätschaften testete sowie Lehrtunnelbau betrieb, nutzten den Bielenberg. Von den Stollengängen gab es Lageplanzeichnungen aus den 1940er Jahren.

So sieht es in den Stollen aus. Foto: WB

Das System von Lehrstollen mit Leitungen, Stahlträgern, Holzverschalungen und Holzkonstruktionen im südlichen Berg soll mehr als 500 Meter auf verschiedenen Ebenen lang gewesen sein. Bis 1986 war es sogar zugänglich sowie mit zwei Metern Kopfhöhe und einigen Metern Breite gut begehbar. Viele Höxteraner sind schon im Berg gewesen.

Stadtarchäologe Andreas König hielt die bis vor ein paar Jahren unbekannte Lehrstollen-Musteranlage unter dem KWG, in der Soldaten den Bau einer artilleriefesten Stellung an der Front erlernen sollten, deutschlandweit für einzigartig. Das galt auch für die Steinbruchstollen, die aber wenig mit Bergbau zu tun haben. Und gerne wird immer wieder auch eine Geschichte an Höxteraner Stammtischen kolportiert, dass das legendäre „Bernsteinzimmer“ hoch oben im Bielenberg im großen Stollen liegen könne...

Einziges Foto vom Einmarsch der alliierten Truppen in Höxter im April 1945: Hier sitzen Soldaten auf dem Bielenberg und haben die General-Weber-Kaserne im Blick. Foto: WB

Seit Jahren gibt es auch „Entdecker“, die so genannte „Lost Places“ aufstöbern. Dazu zählen auch die Tunnelfilmer vom Bielenberg mit ihren Videos, die im Internet auf Youtube ein verbotenes Stück Alt-Höxter zeigen – mit dem „geheimen Weg“ zur Stollenanlage durch Versorgungstunnel oder Stollensystemen.

Truppenübungsplatz der Bundeswehr auf dem Bielenberg. Foto: Michael Robrecht

Heute nutzt die Bundeswehr den Landübungsplatz mit den Steinbrüchen für die soldatische Ausbildung. Eine neue Bielenberg-App bringt Naturfreunden den Berg umfassend näher.

Eine Anmeldung für den kostenfreien Abend in der VHS-Aula, Möllinger Straße 9, ist vorab erforderlich: Telefon 05271/9634303, Email vhs@vhs-hoexter.de und Infos unter www.vhs-hoexter.de.