Altenbeken dreht an der Gebührenschraube

Altenbeken

Für die Installation und Wartung der Gartenwasserzähler erhebt die Gemeinde Altenbeken künftig eine Gebühr. So kostet die Installation der Geräte 34,15 Euro sowie zusätzlich 13 Euro für den Personalaufwand. Diese Gebühr wird alle sechs Jahre fällig, wenn der Zähler neu geeicht und verplombt wird. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen.

Von Per Lütje