Altenbekener Vorzeigeprojekt nimmt Fahrt auf

Eins der großen Projekte der Gemeinde Altenbeken nimmt Fahrt auf: Der geplante Egge-Wohnpark an der Christian-Schütze-Straße geht voran. In einer Sondersitzung des Bau- und Umweltausschusses haben Verwaltung und das Architektur-Büro den Rahmenplan vorgestellt.

Gefördert wird die Aufstellung der Rahmenplanung über die Regionale 2022. Der Schwerpunkt des NRW-Strukturentwicklungsprogramms liegt auf der Urbanlandentwicklung, berichtete Andre Wagner von der OWL-GmbH: Ziel sei es, möglichst viele beispielgebende Projekte zu realisieren, die in die Zukunft weisen. Die Qualität von städtischem und ländlichem Leben soll zusammengebracht werden.“ Und da ist der geplante Egge-Wohnpark beispielgebend, was nachbarschaftliches und generationsübergreifendes Wohnen angeht. „Es bedient den Mangel an Wohnraum in der Stadt und bietet eine Alternative zum Einfamilienhaus, das für viele Ältere zu groß ist. Deren Häuser werden frei für junge Familien. Es ist flächensparend und somit ökonomisch und ökologisch sinnvoll“, schilderte Wagner die Sicht auf das Projekt von Seiten der Regionale 2022.