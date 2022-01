Altenpflegerin übernimmt Post in Lippinghausen

Aus fixer Idee wird ein zweites Standbein - Yvonne Hoffmann startet mit Elan in die neue Selbstständigkeit

Hiddenhausen

„Eigentlich“, sagt Yvonne Hoffmann, „klappt alles schon ganz gut“. Die 42-Jährige hat Anfang des Jahres das Postlädchen am Rathausplatz in Lippinghausen übernommen und eignet sich gerade Routine an im Umgang mit den unterschiedlichen Versandmöglichkeiten und deren zulässigen Größen und Gewichten.

Von Daniela Dembert