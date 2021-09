Alternative Energieversorgung prüfen

Mit dem Aufstellungsbeschluss Nr. 40 und der Änderung des Flächennutzungsplanes zur Erweiterung des Wohngebietes „Steinwarts Feld Ost“ in Steinheim hatte der Bau- und Planungsausschuss bereits die Voraussetzungen für die Erweiterung geschaffen. Jetzt legte der Ausschuss einstimmig die nächsten Schritte im Verfahren fest: die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit.

Steinheimer Bauausschuss befasst sich gleich mit mehreren Großprojekten in der Gemeinde

Das Verfahren wird in Absprache mit dem Kreis Höxter entgegen der ursprünglichen Absicht im normalen und nicht in einem verkürzten Verfahren nach Paragraf 13 Baugesetzbuch durchgeführt. Bauamtsleiter Friedhelm Borgmeier sagte dazu im Ausschuss: „Das wird nur zu einer Verzögerung von zwei Monaten führen.“

Mit großer Mehrheit wurde ein Antrag von Antonius Festing angenommen. Danach soll in der Frage der Energieversorgung des künftigen Baugebietes eine Kostenabfrage zur alternativen Energieversorgung (etwa einem zentralen Blockheizkraftwerk) eingeholt werden.

Er bezog sich dabei auf das Eingangsstatement des Bauausschuss-Vorsitzenden Wilfried Müller, der dafür geworben hatte, bei allen künftigen Entscheidungen wichtige Aspekte der Planung schon im Vorfeld zu erörtern und auch mit Hilfe externer Experten zu beraten, um bei sämtlichen Entscheidungen Antworten auf zentrale Zukunftsfragen wie Mobilität, Klimaschutz oder Digitalisierung zu erhalten.

„Galgenbusch West“

Grünes Licht gab es auch für den Bebauungsplan Nr. 6 „Galgenbusch West“ in der Ortschaft Vinsebeck. Einstimmig wurde der Offenlegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange zugestimmt. In dem künftigen Baugebiet sind rund 14 Bauplätze vorhanden. Die Maßnahme soll in einem „beschleunigten Verfahren“ erfolgen.

Krehlauer Straße

In einer Anwohnerversammlung am 25. August wurde die Planung für die Krehlauer Straße mit einer Fahrbahnbreite von 4,50 Meter vorgestellt, die weitgehend Zustimmung der Anlieger gefunden habe. Ein Wendehammer kommt nach aktuellem Stand nicht. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet, so dass Ende dieses Jahres der Ausbau beginnen kann. Diskussionen gab es vor allem durch die Zahl der Straßenlaternen. Alle 30 Meter eine Leuchte schien einige Anwohnern zu viel. Ortsvorsteher Johannes Versen: „Der Streit spaltete sogar Familien.“ Die Verwaltung betonte, dass es dafür gesetzliche Vorgaben gebe. Dennoch sollen wegen der Ausleuchtung noch weitere Gespräche geführt werden.

Neue Rettungswache

Eine Informationsveranstaltung fand auch zur geplanten Rettungswache an der alten Rolfzener Straße statt. Dazu haben die Anlieger Ängste wegen der Belästigung durch den Lärm der Einsatzfahrzeuge geäußert. „Die Einwände wurden durch den Kreis ernst genommen“, versicherte Borgmeier. Zugesichert wurde, dass Martinshorn und Lichtsignal erst eingeschaltet werden, wenn die Fahrzeuge die Landstraße (Rolfzener Straße) erreicht haben. Auch soll das Gebäude der Rettungswache mit viel Grün eingefasst werden. Der Bauamtsleiter war der Meinung, dass die Infoveranstaltung einen Teil der Befürchtungen zerstreuen konnte. Im weiteren Verfahren könne sich die Öffentlichkeit im Zuge der Auslegung noch einbringen.

Ganztagsbetreuung

Durch ein Programm der Bezirksregierung kann die offene Ganztagsbetreuung der Grundschule Vinsebeck erweitert werden. Der Bedarf hat sich durch die erhöhten Anmeldezahlen ergeben. Der vorhandenen Bereich der Ganztagsbetreuung im Untergeschoss wird dazu um 80 Quadratmeter erweitert. Dafür gibt es einen Förderbescheid von 120.000 Euro. Noch in diesem Jahr soll der Rohbau beginnen, die Fertigstellung wird für Ostern 2022 erwartet. Die Maßnahme ist schon darauf ausgelegt, dass bis 2025 alle Kinder einen Rechtsanspruch auf die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule haben.

Wohnmobilhafen

Die Bezirksregierung hatte moniert, dass die vorgesehene Fläche in Eichholz überdimensioniert sei. Auch müsse der Charakter der Fläche als Grünanlage erhalten bleiben. Auf keinen Fall dürfen dort sanitäre Einrichtungen wie Toilette oder Duschen auf dem Gelände entstehen. „Das hatten wir auch nicht vor,“ so die privaten Betreiber, die an ihrem Vorhaben weiter arbeiten wollen, weil sie von den Nutzern immer wieder ein positives Feedback erhalten. Eine Mindestanzahl von Stellplätzen müsse aber schon vorhandenen sein. Die weiteren Planungen seien der Bezirksregierung erneut zur Prüfung vorzulegen.

Lother Straße

Das Signal des Landesbetriebs Straßen gibt dem Bauamt die Möglichkeit, die Verschwenkung der Lother auf die Hagedorner Straße zügig voranzutreiben. „Die Behörde sieht das Vorhaben positiv,“ so Borgmeier. Für die Durchführung sollen Mittel ab 2026 zur Verfügung stehen.

Solarleuchten

Ein Unternehmen ist an die Stadtverwaltung Steinheim herangetreten und möchte in einem Testlauf drei Solarleuchten für mehrere Wochen kostenlos zur Verfügung stellen. Nach längerer Diskussion einigte sich der Bauausschuss darauf, die Leuchten am Papiermühlenweg probeweise aufzustellen.