Alternative zur ICE-Schnelltrasse

Kann sich die Deutsche Bahn darauf einlassen? Die Initiative Widuland hat am Donnerstag in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) eine Studie vorgestellt, die nicht nur ei­nen anderen Verlauf einer Gleisverbindung von Bielefeld nach Hannover vorsieht, sondern einen völlig anderen Ansatz verfolgt.

Das von Widuland – mit finanzieller Unterstützung der von einer möglichen Tempo-300-ICE-Trasse besonders betroffenen Städte Bad Salzuflen und Vlotho sowie der Gemeinde Kalletal – beauftragte Bielefelder Ingenieurbüro Bahnzentrum legt seinem Alternativkonzept einen Paradigmenwechsel zugrunde, nämlich die Abkehr von der Zeitvorgabe, Berlin von Köln aus mit dem Zug in 3 Stunden und 35 Minuten zu erreichen. Was die bisherigen Pläne von Bundesverkehrsministerium und Deutscher Bahn für die Strecke Bielefeld-Hannover angeht, müsse „das politische Korsett von 300 Stundenkilometern und 31 Minuten abgelegt werden“, so die Planer um Stephan Schröder.