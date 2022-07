Altersarmut ist vor allem ein Frauenthema

Auf 50 Seiten informiert die Broschüre über Mindestlohn, Mutterschutz, Lohnfortzahlung, Feiertags- oder Überstundenregelungen und gibt Antworten auf wichtige arbeitsrechtliche Fragen. Außerdem enthält die Broschüre Adressen, bei denen Betroffene vor Ort Beratung und nähere Informationen erhalten können.

Es gibt Rechte, aber auch deutliche Nachteile: Minijobbende haben keinen Anspruch auf Kurzarbeiter-, Arbeitslosen- oder Krankengeld. Viele geringfügig Beschäftigte standen während der Corona-Pandemie ohne Job und ohne Einkommen da.

Wenn der Minijob über längere Zeit die einzige Einkommensquelle ist, ist das Hauptproblem das Risiko der Altersarmut: Für zehn Jahre Arbeit im Minijob bei 450 Euro gibt es weniger als 45 Euro Rente monatlich. Viele Minijobbende wissen nicht, dass auch sie durch die Inanspruchnahme der Riesterförderung oder Entgeltumwandlung ihre finanzielle Situation bei Renteneintritt deutlich verbessern können. Wichtig ist, dass Betroffene auch langfristig ihre eigenständige, finanzielle Absicherung im Blick behalten.

„Auch wenn die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro grundsätzlich positiv zu sehen ist, sind die Gleichstellungsbeauftragten gegen die geplante Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze im Minijob. Sie festigt die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern und die geschlechtsspezifische, ungleiche Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit. Das bringt für Frauen große finanzielle Nachteile mit sich. Im Kreis Gütersloh gingen 39.944 Menschen einer geringfügigen Beschäftigung nach, davon 57,7 Prozent Frauen und 42,3 Prozent Männer. Allerdings lag der Frauenanteil bei den Minijobbenden, die ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, bei 64,8 Prozent (Stand März 2022, Statistik Bundesagentur für Arbeit).

„ »Wir wünschen uns, dass möglichst wenig Berufsrückkehrerinnen in einem Minijob kleben bleiben und nach kurzer Zeit erste Schritte in eine existenzsichernde Beschäftigung mit guten Perspektiven unternehmen können.« “ Barbara Fleiter

So zeigen auch die Zahlen für den Kreis Gütersloh, dass eine „ausschließliche Beschäftigung im Minijob“ vorrangig ein Frauenthema ist, das nicht ohne Risiken ist. „Wir wissen, dass noch immer viele Frauen auf diese Jobvariante zurückgreifen, um wenigstens einen Teil zum Familieneinkommen beitragen zu können. Wir wünschen uns, dass möglichst wenig Berufsrückkehrerinnen in einem Minijob kleben bleiben und nach kurzer Zeit erste Schritte in eine existenzsichernde Beschäftigung mit guten Perspektiven unternehmen können“, so Barbara Fleiter, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

„Wir setzen uns gemeinsam mit Gewerkschaften und dem Deutschen Frauenrat für eine Reform ein, durch die der Minijob durch eine existenzsichernde, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung abgelöst wird“. Die Gleichstellungsbeauftragten empfehlen, nicht auf berechtigte Ansprüche im Minijob zu verzichten. „Wir beraten Sie gern“, sagt Barbara Fleiter.

Die Broschüre liegt im Rathaus aus und kann unter der Telefonnummer 05207/ 8905333 oder per E-Mail unter der Adresse gleichstellung@stadt-shs.de angefordert werden. Außerdem steht die Broschüre zum Download zur Verfügung.

