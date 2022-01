Altglascontainer bald unterirdisch?

Sehen so zukünftig die Altglascontainer in der Gemeinde Kirchlengern aus? Unterirdische Container hätte zumindest die SPD gerne.Foto:

In einem Antrag möchte die Partei die Verwaltung beauftragen zu prüfen, ob und in welchem Umfang unterirdische Altglascontainer – so genannte Unterflurcontainer – aufgestellt werden können. Auf die Tagesordnung kommt das Thema am 9. Februar um 19 Uhr im Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit.