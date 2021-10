Altstadt Bielefeld: Stadt befragt Bürger

Bielefeld

„Vorher-Nachher: Was sagen Sie dazu?“ Das will die Stadt jetzt von den Altstadt-Passanten wissen und hat dazu in der Ritterstraße und am Kirchplatz zwei kleine interaktive Feedback-Poster aufgehängt. Die Passanten können daran nun über vier Knöpfe ein kurzes Stimmungsbild zum Verkehrsversuch in den betreffenden Straßen abgeben.

Von Philipp Körtgen