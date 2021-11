Altstadt: In drei Jahren fertig

Bielefeld

Nachholen, was am Anfang versäumt worden ist: Dies versucht die Stadt jetzt mit einer Workshop-Reihe zum Thema „Altstadt.raum“. In drei Online-Konferenzen können Anwohner, Händler und Besucher dabei ihre Meinung zu einzelnen Maßnahmen äußern. Im ersten Workshop verriet Projektleiter Oliver Spree bereits, dass mit festen Maßnahmen frühestens in drei Jahren zu rechnen sei.

Von Philipp Körtgen