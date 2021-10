Am Anfang war die Auffangwanne

Produkte in Bewegung: Vom Unternehmensgelände in Dehme werden die Produktions- und Vertriebsaktivitäten in mehr als 25 Ländern gesteuert.

Von dem großzügigen Gebäude an der Dehmer Straße werden die Produktions- und Vertriebsaktivitäten in mehr als 25 Ländern gesteuert. Rund 450 Mitarbeiter arbeiten dort, weltweit sind es in Kürze 1000. Hier ist die Schaltzentrale, die vom einfachen Handschuh bis zum Equipment für einen Hochsicherheits-Trakt die verarbeitende Industrie beliefert. Automobilhersteller wie BMW und Volkswagen, Chemiegiganten wie Bayer, aber auch die Deutsche Bahn und Bosch rechnen zu den Kunden. „Überall, wo Gefahrstoffe ins Spiel kommen, sind wir ein verlässlicher Partner“, sagt Horst Rose. Der 52-jährige Direktmarketing-Profi ist 2016 in das Unternehmen eingestiegen. Im Vorstand verantwortet er heute die Bereiche Marketing und Vertrieb sowie IT und das Digital Business.