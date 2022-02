Am Charlottenbusch wird gebaut

Kritiker der Pläne in Holtheim sehen unzumutbaren Eingriff in die Natur

Lichtenau-Holtheim

Sechs neue Bauplätze sollen am Charlottenbusch in Holtheim entstehen. Den Weg für eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes hat der Lichtenauer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung frei gemacht. Doch was künftige Bauherren freut, ärgert einige der möglichen Nachbarn. 26 Bürger haben sich während der Offenlage der Pläne mit Einwendungen bei der Verwaltung zu Wort gemeldet.

Von Hanne Hagelgans