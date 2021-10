„Am Ende macht Gott alles gut“

Herford

Zwei Schüler aus Herford stehen sich gegenüber und singen in zwei mit Folie abgedeckte Mikrofone: Diese Szene ist symptomatisch für das „Hits & Kids“-Musical in Zeiten von Corona. Normalerweise besteht der Chor aus 160 Kindern und Jugendlichen, die gemeinsam auf der Bühne singen – jetzt wird das Hauptlied in Zweiergruppen eingespielt.

Von Hartmut Horstmann