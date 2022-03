Am Oberlauf fehlen Uferrandstreifen

Mitarbeiter des Kreises Herford haben jetzt im Zuge der turnusmäßigen Gewässerschau im Kreis Herford auch den Forellenbach in Vlotho unter die Lupe genommen.

Insgesamt werden in diesem Jahr bis zum 31. März insgesamt 11 Gewässer im Kreisgebiet überprüft, heißt es in der Mitteilung des Kreises weiter. Gewässerschauen finden jedes Jahr statt, verschiedene Gewässer im Kreisgebiet werden dabei betrachtet, um wasserwirtschaftliche Missstände an den Gewässern festzustellen oder über mögliche ökologische Maßnahmen den Zustand der Gewässer zu verbessern. Solche Maßnahmen werden im Kreis Herford durch das Weser-Werre-Else-Projekt (WWE) unterstützt. Dazu gehören beispielsweise neu errichtete Furten, beseitigte Strukturbeeinträchtigungen oder Gewässer, die naturnah umgestaltet werden.

Von der Quelle bis zur Mündung

In Vlotho wurde nun der Forellenbach von der Quelle bis zur Einmündung in die Linnenbeeke samt den Nebengewässern genauer untersucht. Der Oberlauf des Gewässers und die dortigen Zuflüsse sind vor allem landwirtschaftlich geprägt. „Hier besteht noch Handlungsbedarf bei der Herstellung von Uferrandstreifen bei Flächen mit Hangneigung zum Gewässer“, sagt Maren Wilmsmeier von der Unteren Wasserbehörde des Kreises Herford.

An einigen Stellen des Forellenbaches fehlen die Uferrandstreifen, bemängeln die Experten. Foto: Kreis Herford

Begrünte Streifen

Uferrandstreifen oder auch Gewässerrandstreifen sind begrünte Streifen auf Ackerflächen entlang von Gewässern. Sie bilden unter anderem einen Schutz für Gewässer, da sie eine Barriere für Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln darstellen. Zudem dienen sie der Wasserspeicherung und der Sicherung des Wasserabflusses.

Marode Zäune

Positiv sei, dass der Forellenbach auch von einigen naturnahen Abschnitten geprägt sei. Lediglich in Siedlungsbereichen komme es vereinzelnd zu Beeinträchtigungen durch Ablagerungen und bauliche Anlagen, so der Bericht der Fachleute.

Hinzu kämen diverse Strukturbeeinträchtigungen im Ufer- und Böschungsbereich. In diesem Fall seien das zum Beispiel marode Weidezäune, Stacheldraht oder alte Betonrohre.

Im Ortskern sei der Forellenbach oft stark durch Ufermauern eingeschränkt. Auch auffällig: Die Gartennutzung erstrecke sich hier häufiger bis unmittelbar zur Böschungsoberkante.

Gartenabfälle

Für Grundstückseigentümer und Anlieger gilt daher: Gartenabfälle und Bauschutt sollten auf keinen Fall im und am Böschungsbereich von Gewässern abgelagert werden. Bei Hochwasser können Anliegergrundstücke und andere Bebauungen gefährdet werden, wenn diese vom Wasser weggespült werden. „Insgesamt ist der Oberlauf des Forellenbaches jedoch zu großen Teilen in einem strukturell guten Zustand. Punktuell sehen wir aber noch Bedarf für Verbesserungen“, erklärt Nora Wurms nach Abschuss der Besichtigung zusammenfassend.