Am Traumwagen schraubt sie selbst

Es sollte ein VW Polo sein. Und er sollte schwarz sein. Das war der Wunsch von Nadine Schmitz, als sie ihren Führerschein in der Tasche hatte und ein Auto kaufen wollte. Das mit dem Polo klappte, aber er war dunkelblau.

Serie: Ich und mein Oldtimer – Daseburgerin Nadine Schmitz zeigt in Folge 16 ihren VW Polo GT von 1979

Blitzblank glänzt der schwarze Flitzer in der Sonne: Viele Jahre hat

„Das ging auch erstmal, aber schwarz ist einfach meine Lieblingsfarbe“, sagt die Daseburgerin. Die Suche ging also weiter. 2001 wurde der Traumwagen dann in Kassel gesichtet. Um diesen schwarzen VW Polo GT geht es in Folge 16 unserer Serie „Ich und mein Oldtimer.“