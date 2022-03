Amazon schafft 1000 Arbeitsplätze in Belle

Horn-Bad Meinberg/Steinheim

Die Politiker in Horn-Bad Meinberg senden positive Signale in Richtung Amazon: Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Dienstagabend dem Rat empfohlen, der Aufstellung eines Bebauungsplans für ein geplantes großes Logistikzentrum im Industriepark Lippe in Belle zuzustimmen. Das Amazon-Lager könnte somit nur vier Kilometer vom Steinheimer Stadtkern entfernt entstehen.

Von Meike Oblau