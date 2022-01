Ambulanter Dienst jetzt im Seniorenheim

Hier arbeiten alle unter einem Dach: Die Caritas Pflegestation der KHWE hat am Bauhof in Beverungen ihr neues Zuhause bezogen.

Erst vor wenigen Wochen ist im St. Johannes Baptist Seniorenhaus nebenan die neu geschaffene Tagespflege eingeweiht worden. „Mit unserem neuen Büro sind wir für die Menschen in Beverungen noch sichtbarer“, sagt die Gesamtleitung der Caritas Pflegestationen Claudia Schüler.

Die zentrale Lage inmitten der Stadt bietet potenziellen Kunden oder Angehörigen die Möglichkeit, sich noch einfacher persönlich über das Angebot der ambulanten Pflege informieren zu können. „Häufig wünschen sich die Menschen ein kurzes Gespräch oder möchten uns einfach nur kennenlernen“, sagt Claudia Schüler, die mit ihrem Team vorher an der Blankenauer Straße am Rande der Weserstadt stationiert war.

Die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes versorgen nicht nur die Pflegebedürftigen in Beverungen und auf den umliegenden Dörfern, sondern auch die im Dreiländereck wohnenden Menschen. „Wir fahren auch über die Grenze des Kreises Höxter hinaus über die Weser nach Lauenförde“, so Schüler weiter.

Mit diesem Umzug ist mit der Caritas Pflegestation (Bauhof 6), der Tagespflege und dem Betreuten Wohnen (Bauhof 8) sowie mit dem St. Johannes Baptist Seniorenhaus (Burgstraße 30) ein neues Seniorenzentrum im Herzen von Beverungen entstanden. Somit bieten die Einrichtungen der KHWE den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen unterschiedliche Hilfestellungen an – von der ambulanten Pflege, über die Tagespflege bis hin zur vollstationären Pflege im Seniorenhaus. Claudia Schüler: „Wir versorgen die Menschen in ihren eigenen vier Wänden und vermitteln unsere Kunden bei Bedarf unkompliziert weiter an die Tagespflege oder das Seniorenhaus. So können wir den uns anvertrauten Senioren die passende Versorgung für alle Lebens- und Pflegesituationen bieten.“

Neben dem Neubau der Tagespflege wurde auch das St. Johannes Baptist Seniorenhaus umfangreich renoviert und modernisiert. Dabei wurde die Wirtschaftlichkeit eng in den Blick genommen und eine gemeinsame Infrastruktur mit Garten, Speisenversorgung, EDV und Haustechnik umgesetzt. In den Neu- und Umbau investierte die KHWE etwa vier Millionen Euro.

Seit mehr als 25 Jahren helfen und pflegen die Caritas Pflegestationen der KHWE die Menschen im gesamten Kreis Höxter – und kümmern sich um mehr als 1000 Kunden. Die Mitarbeiter beraten unverbindlich über die Möglichkeiten zur häuslichen Versorgung, zum Beispiel zur Antragsstellung bei Pflegeeinstufung, Finanzierung und Behandlungspflege. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 05273/356 04, per Mail unter cps.beverungen@khwe.de oder unter khwe.de.