Amok-Drohung für mehr Klicks?

Bielefeld

Dass die wohl nicht ernst gemeinte Amok-Androhung am Bielefelder Helmholtz-Gymnasium vom vergangenen Donnerstag nicht als harmloser Schülerstreich abgetan wird, machte Schulleiter Joachim Held jetzt in einem Brief an Eltern und Schüler deutlich. „So ein Verhalten ist nicht zu tolerieren“, heißt es darin. Auslöser für die Kritzelei in der Toilette könnte der Wunsch nach Anerkennung auf dem Tiktok-Kanal gewesen sein.

Von Peter Bollig