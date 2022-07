Amokläufer lebte in Wohngruppen

Der Mann, der im Juni das Berufskolleg Senne erstürmen wollte, lebte in einer Bethel-Einrichtung für psychisch Kranke

Bielefeld

Als er am letzten Schultag vor den Sommerferien, dem 24. Juni 2022, im Berufskolleg Senne Angst und Schrecken verbreitete, war der Amoktäter schon seit zwei Jahren in psychiatrischer Behandlung in Bethel. Außerdem hatte die Bielefelder Polizei den 20-jährigen als möglichen Gefährder seit Monaten unter Beobachtung.

Von Markus Poch