Ampel-Versuch in Lichtenau wird verlängert

Lichtenau

Die Ampel ist in aller Munde. Nicht nur im Zusammenhang mit der neuen Bundesregierung, sondern auch in Lichtenau ist sie Gesprächsthema. Wie berichtet, probiert die Stadt zurzeit in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW in einem Verkehrsversuch aus, ob eine Ampel gegenüber des Rathauses die schwierige Situation auf der Hauptkreuzung an der B 68 entschärfen kann.

Von Hanne Hagelgans