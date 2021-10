Ampeln bremsen Radler aus

Schloß Neuhaus

Frühestens im Jahr 2023 können Radfahrer in Schloß Neuhaus damit rechnen, an der Hatzfelder Straße vom Radweg auf die Straße wechseln zu dürfen. An der Dubelohstraße gibt es dafür derzeit überhaupt noch keinen zeitlichen Rahmen. Das stellte sich am Mittwoch im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande heraus.

Von Marion Neesen