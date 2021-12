Ämter-Odyssee einer Corona-Kranken

Bünde/Melle

Dass die Gesundheitsämter bei der Corona-Kontaktnachverfolgung mittlerweile an ihre Grenzen gestoßen sind, ist nicht neu. Wenn aber gleich die Behörden verschiedener Landkreise in einen Fall involviert werden, wird’s besonders heikel. Vor allem dann, wenn ein Covid-Erkrankung in einer sensiblen Einrichtung registriert wird. Passiert ist das vor kurzem Sarah A. (32) aus Melle.

Von Daniel Salmon