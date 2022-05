Ämtertausch an der Vorstandsspitze

Zum Vorstand gehören außerdem: Geschäftsführerin Inge Buhrmann, Schriftführer Jürgen Stork sowie Sonja Nobbe und Alena Blankenstein, die zum erweiterten Vorstand zählen.

Wolfgang Stork blickte in seinem Bericht auf die Aktivitäten der Corona-Jahre 2020 und 2021 zurück. Pandemiebedingt gab es insgesamt weniger Aktivitäten. „Bei den Konzerten konnten Vokalchöre lange Zeit nicht auftreten“, sagte er. So habe es 2019 noch 34 Konzerte gegeben, in den beiden Folgejahren jedoch nur 19 und 14. Bei den Stadtkonzerten waren es 2019 noch neun, in den Jahren danach nur jeweils vier. „Sobald es möglich war, wurden jedoch Konzerte im Haus des Gastes angeboten – bevorzugt von kleineren Gruppen, zum Beispiel den Musikgruppen Mindener Heide, den Flotten Oldies oder der Mundharmonikagruppe Rödinghausen.“ Als neue Gruppe konnte das Trio Klock Dree gewonnen werden.

Veranstaltungen wie Diaschauen, Zauber-Shows, Lesungen und Kunstausstellung in der Gutswassermühle gab es wegen der Pandemie gar nicht. Die Zahl der Gästeehrungen sank von 83 im Jahr 2019 auf 26 und 10 in den beiden Corona-Jahren.

Wolfgang Stork bedankte sich bei allen, die mitgewirkt und bei der Gästebetreuung mitgeholfen haben. „Die Organisation der Konzerte ist einer der wichtigen Bestandteile der Vereinsarbeit“, machte er deutlich.

Weitere Aktivitäten waren die Auszeichnung der Wanderwege. Werbemaßnahmen und geführte Wanderungen gab es jedoch keine. Inzwischen bildete sich aber im Verein eine kleine Gruppe, die sich mit der Ausgestaltung der vorhandenen Wanderwege als Erlebniswanderwege befasst. „Vorbereitet werden aktuell ein Sportwanderweg, ein Waldlehrpfad und ein Pfad, der eine Geschichte erzählt.“

Der Touristikverein dankte der Mühlengruppe, die als selbstständige Gruppe im Verein aktiv ist, für ihren Einsatz. Ein besonderer Dank ging an Elke Röscher, die die Aufgaben mit viel Leidenschaft und Kreativität wahrgenommen habe – unter anderem beim Kürbisschnitzen.

Im Kurpark wurde ein Klangspiel aufgestellt und der Barfußpark und Wassermühle – wie in jedem Jahr – gereinigt. Ein Projekt des Jahres 2021 waren die Mitfahrbänke (wir berichteten). Vier wurden in Bad Holzhausen aufgestellt und zwei im Eggetal. Das Projekt wurde mit der Börninghauser Dorfgemeinschaft „Wir im Eggetal“ umgesetzt und vom Bündnis ländlicher Raum zu 80 Prozent gefördert. Stork dankte den heimischen Banken und Edeka Ehlers für ihre Sponsoring.

Auf der Liste des Touristikvereins in Sachen Beteiligung und Unterstützung standen in den Jahren unter anderem die Aktion Saubere Landschaft, die Vereinsgemeinschaft, der Limberg-Verein, das „Bündnis Ländlicher Raum“, der Verein „Westfälische Sieben“, der Marketingverein Preußisch Oldendorf und die Überarbeitung des Ortsplans. Außerdem wurde der Maßnahmenplan zur Weiterentwicklung des Heilbades weitergeführt – zum Beispiel Gestaltung des Platzes unter der Hängebuche.

Etwa zehnmal im Jahr trifft sich überdies der Arbeitskreis des Touristikvereins, der Motor und Ideengeber für die touristische Entwicklung und an nahezu allen Aktivitäten des Touristikvereins beteiligt ist. In der Pandemie wurden die Treffen als Videokonferenz abgehalten. Die Zusammenarbeit der Mitglieder und die Bereitschaft zur Mitarbeit, sowie das Verständnis untereinander ist vorbildlich.

Nicht unerwähnt ließ Wolfgang Stork den langjährigen Touristikleiter Christian Streich, der 2021 in den Ruhestand verabschiedetet wurde. Er hatte Ende des Jahres seine Nachfolgerin Judith Fidler einarbeiten können. „Christian Streich hat den Tourismus in der Stadt maßgeblich mitgestaltet und die Anerkennung des Heilbades erreicht“, sagte Stork und bedankte sich bei der Stadt Preußisch Oldendorf für die Unterstützung der Vereinsarbeit.

Folgende Themen will der Verein künftig in den Blick nehmen: barrierefreier Bahnhof, die erneute Bewerbung der Mitfahrbänke, regelmäßige Newsletter an die Mitglieder und die Fortschreibung der Stadt- und Ortsentwicklung.

Zudem wies der Vorstand darauf hin, dass der Verein Betreuer für die Mühle und die Konzerte sucht und verstärkt und aktiv neue Mitglieder werben will.