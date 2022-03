An der Reegt könnte gesperrt werden

Verkehrskonzept für den Neubau der Bielefelder Gesamtschule in Schildesche nimmt erste Konturen an

Bielefeld-Schildesche

Wie kommen die Schüler sicher über die Straße An der Reegt? Seit klar ist, dass der Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Schildesche an zwei Standorten auf beiden Seiten der Straße errichtet wird, steht diese Frage bei den dazugehörigen Verkehrsplanungen im Mittelpunkt. Jetzt scheint sich abzuzeichnen: Die Reegt könnte zumindest tagsüber komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Von Hendrik Uffmann