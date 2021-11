Andacht zur Erinnerung an die Verstorbenen

Grau und dunkel seien nicht nur der November, sondern auch die Gedanken während der Trauer um Angehörige und Freunde. „Es sind zu viele junge Leute, die vor der Zeit gegangen sind. Aber es gibt keine Zeit, die gut fürs Sterben ist. Auf die Frage nach dem Warum habe ich auch keine Antwort.“ Trost finde man, wenn man sich an das erinnere, was die Verstorbenen hinterlassen. Bogdan erzählte die Geschichte, in der sich Freunde an das erinnern, was sie vom Verstorbenen gelernt haben – sei es, einen Krawattenknoten zu binden oder anderen Menschen zuzuhören. „Wir sind nie alleine, selbst wenn wir uns in der Trauer so fühlen“, sagte Bogdan.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar