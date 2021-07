Andere Regeln, neue Verwirrung

Was gilt nun beim Besuch in der Gastronomie, beim Friseur und im Schwimmbad?

Paderborn

Seit Donnerstag gilt im Kreis Paderborn wieder die Inzidenzstufe 1. Was heißt das für den Besuch beim Friseur, im Schwimmbad oder in der Gastronomie? Das Hin und Her sorgt nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Betreibern für Verwirrung, wie eine WB-Leserin berichtet.

Von Ingo Schmitz