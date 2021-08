Anderen Gast mit Glasflasche attackiert

Ein Streit in einer Versmolder Bar endete in der Nacht zu Sonntag, 1. August, mit einem Verletzten.

Streit in Versmolder Bar endet in körperlicher Auseinandersetzung

Die Polizei wurde um kurz nach Mitternacht in die Bar an der Berliner Straße gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen verletzten Mann. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Zuvor war es in der Lokalität zwischen dem 20-jährigen Sassenberger und einem weiteren Gast zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Ersten Angaben nach griff daraufhin ein 21-Jähriger aus Schüttorf in den Streit ein und schlug den Sassenberger mit einer Glasflasche. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.