„Änderungen beim Übungsbetrieb nicht geplant“

Im Streit um die Nutzung des Truppenübungsplatzes Senne hat das britische Militär am Sonntag erklärt, dass sich an dem Übungsgeschehen auf dem Areal nichts ändern wird. Es kämen auch keine zusätzlich Truppen, sondern nur sich abwechselnde Einheiten zum Üben.

In der Erklärung heißt es: „Die britischen Streitkräfte bedauern, wenn durch die coronabedingten Übungseinschränkungen oder Gerüchte der Eindruck entstanden sein könnte, dass weitreichende Änderungen beim Übungsbetrieb anstehen würden. Für die Briten ist es weiterhin business as usual. Es werden auch keine zusätzlichen Truppen nach Deutschland zurückverlegt. Stattdessen werden die Einheiten in Sennelager rotieren.“ Allerdings werde eine kleine Anzahl zusätzlicher Panzer nach Sennelager verlegt werden. Damit sei erstmals seit dem Abzug die Ausrüstung einer ganzen Panzerbrigade auf dem Kontinent stationiert.